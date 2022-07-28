https://ria.ru/20220728/obstrel-1805685363.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела поселка Гольмовский

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела поселка Гольмовский - РИА Новости, 28.07.2022

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела поселка Гольмовский

Котельная, спортплощадка местной школы и социальное общежитие повреждены при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил мэр РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:39

2022-07-28T18:39

2022-07-28T18:39

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Котельная, спортплощадка местной школы и социальное общежитие повреждены при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие массированного обстрела горловского поселка Гольмовский с позиций укронацистов зафиксированы многочисленные разрушения домостроений... Повреждена котельная №70, два вражеских снаряда разорвались на спортивной площадке местной школы №77. В результате прямого попадания снаряда повреждено социальное общежитие "Оберег" по ул. Больничная, 2/1. Степень повреждений выясняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Отмечается, что также получили повреждения три многоквартирных жилых дома и магазин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за 19 минут выпустили по Гольмовскому 30 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр