https://ria.ru/20220728/obstrel-1805600937.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 14.50 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:14

2022-07-28T15:14

2022-07-28T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:50 (совпадает с мск) - н.п. Водяное – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

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Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, горловка, стирол