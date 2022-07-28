https://ria.ru/20220728/obstrel-1805567534.html

Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 28.07.2022

Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

Мирная жительница ранена в поселке Зайцево под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:53

2022-07-28T13:53

2022-07-28T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в поселке Зайцево под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Поступила информация о ранении еще одной мирной жительницы в горловском поселке Зайцево по улице Карбышева", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех пострадавших из-за обстрелов мирных жителях Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805314608.html

горловка

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол