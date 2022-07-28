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Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина
Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 28.07.2022
Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина
Мирная жительница ранена в поселке Зайцево под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:53
2022-07-28T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в поселке Зайцево под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Поступила информация о ранении еще одной мирной жительницы в горловском поселке Зайцево по улице Карбышева", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех пострадавших из-за обстрелов мирных жителях Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html
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горловка
зайцево
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол
13:53 28.07.2022
 
Под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

Мэр Горловки Приходько: при обстреле Зайцево со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в поселке Зайцево под Горловкой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Поступила информация о ранении еще одной мирной жительницы в горловском поселке Зайцево по улице Карбышева", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
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Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех пострадавших из-за обстрелов мирных жителях Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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