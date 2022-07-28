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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив за 15 минут 8 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:36
2022-07-28T08:36
2022-07-28T08:48
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив за 15 минут 8 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 8.15 украинские войска выпустили по Кировском району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днр, макеевка
08:36 28.07.2022 (обновлено: 08:48 28.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Макеевке