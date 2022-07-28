https://ria.ru/20220728/obstrel-1805469569.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:02

2022-07-28T01:02

2022-07-28T01:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:43 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html

донецк (днр)

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика