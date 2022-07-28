https://ria.ru/20220728/obse-1805728858.html

Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России

Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России - РИА Новости, 28.07.2022

Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России

Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России "московский механизм", который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:19

2022-07-28T22:19

2022-07-28T22:21

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России "московский механизм", который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами своих обязательств в рамках организации, сообщил МИД Франции."В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств-участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля 2022 года задействовали "московский механизм" ОБСЕ", - говорится в коммюнике.В рамках механизма будет создана независимая экспертная миссия, которая оценит состояние выполнения Россией своих обязательств и определит действия российского правительства, которые привели к нынешней ситуации с правами человека и основными свободами, отметило внешнеполитическое ведомство Франции.Московский механизм ОБСЕ предоставляет дополнительную возможность государствам-участникам формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, будь то на их собственной территории или на территории другого государства-участника ОБСЕ.Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад "О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине". По оценке представителя МИД РФ Марии Захаровой, в докладе отражено "нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий".Дипломат отметила, что документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются "пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц". По ее словам, такого рода информация должна быть получена "из первых рук".

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

https://ria.ru/20220721/medvedev-1803952961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, россия, франция, обсе