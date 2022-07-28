https://ria.ru/20220728/obse-1805728858.html
Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России
Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России - РИА Новости, 28.07.2022
Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России
Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России "московский механизм", который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:19
2022-07-28T22:19
2022-07-28T22:21
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России "московский механизм", который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами своих обязательств в рамках организации, сообщил МИД Франции."В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств-участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля 2022 года задействовали "московский механизм" ОБСЕ", - говорится в коммюнике.В рамках механизма будет создана независимая экспертная миссия, которая оценит состояние выполнения Россией своих обязательств и определит действия российского правительства, которые привели к нынешней ситуации с правами человека и основными свободами, отметило внешнеполитическое ведомство Франции.Московский механизм ОБСЕ предоставляет дополнительную возможность государствам-участникам формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, будь то на их собственной территории или на территории другого государства-участника ОБСЕ.Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад "О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине". По оценке представителя МИД РФ Марии Захаровой, в докладе отражено "нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий".Дипломат отметила, что документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются "пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц". По ее словам, такого рода информация должна быть получена "из первых рук".
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, франция, обсе
22:19 28.07.2022 (обновлено: 22:21 28.07.2022)
Страны ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении России
Страны ОБСЕ инициировали "московский механизм" по ситуации с правами человека в России
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России "московский механизм", который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами своих обязательств в рамках организации, сообщил МИД Франции.
"В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России
, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств-участников ОБСЕ
, включая Францию
, 28 июля 2022 года задействовали "московский механизм" ОБСЕ", - говорится в коммюнике.
В рамках механизма будет создана независимая экспертная миссия, которая оценит состояние выполнения Россией своих обязательств и определит действия российского правительства, которые привели к нынешней ситуации с правами человека и основными свободами, отметило внешнеполитическое ведомство Франции.
Московский механизм ОБСЕ предоставляет дополнительную возможность государствам-участникам формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, будь то на их собственной территории или на территории другого государства-участника ОБСЕ.
Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад "О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине". По оценке представителя МИД РФ Марии Захаровой
, в докладе отражено "нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий".
Дипломат отметила, что документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются "пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц". По ее словам, такого рода информация должна быть получена "из первых рук".