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Путин назначил Горемыкина замминистра обороны - РИА Новости, 28.07.2022
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Путин назначил Горемыкина замминистра обороны
Путин назначил Горемыкина замминистра обороны - РИА Новости, 28.07.2022
Путин назначил Горемыкина замминистра обороны
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:08
2022-07-28T15:23
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны.Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовых актов."Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления ВС России, освободив его от занимаемой должности", — говорится там.С апреля 2009 года Горемыкин был начальником Главного управления кадров Минобороны.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Имеет почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".В 1980 году Горемыкин окончил Челябинское высшее танковое командное училище. В 1994 году — Академию Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, а в 2001-м — Российскую академию государственной службы.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
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владимир путин, россия
14:08 28.07.2022 (обновлено: 15:23 28.07.2022)
 
Путин назначил Горемыкина замминистра обороны

Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС России

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны.
Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
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"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления ВС России, освободив его от занимаемой должности", — говорится там.
С апреля 2009 года Горемыкин был начальником Главного управления кадров Минобороны.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Имеет почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
В 1980 году Горемыкин окончил Челябинское высшее танковое командное училище. В 1994 году — Академию Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, а в 2001-м — Российскую академию государственной службы.
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