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Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом - РИА Новости, 28.07.2022
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Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом
Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом - РИА Новости, 28.07.2022
Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом
Бывший президент США Барак Обама на фоне данных о втором квартале снижения ВВП заявил, что в стране происходит "прогресс". РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:46
2022-07-28T18:46
джо байден
сша
министерство торговли сша
в мире
барак обама
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на фоне данных о втором квартале снижения ВВП заявил, что в стране происходит "прогресс".Так он оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке нынешнего руководителя США Джо Байдена. Он заявил, что принятие предложенных норм снизит стоимость товаров и зависимость США от иностранных полупроводников.Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно. Ни Байден, ни Обама не упомянули в своих оценках рецессию. Республиканцы при этом высказываются в другом ключе, члены палаты представителей от партии говорят о случившейся в экономике США рецессии.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
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джо байден, сша, министерство торговли сша, в мире, барак обама, экономика
18:46 28.07.2022
 
Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом

Бывший президент США Обама видит в снижении ВВП страны второй квартал подряд прогресс

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама
© Фотохост-агентство
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Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на фоне данных о втором квартале снижения ВВП заявил, что в стране происходит "прогресс".
"Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит", - написал Обама в Twitter.
Так он оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке нынешнего руководителя США Джо Байдена. Он заявил, что принятие предложенных норм снизит стоимость товаров и зависимость США от иностранных полупроводников.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно. Ни Байден, ни Обама не упомянули в своих оценках рецессию. Республиканцы при этом высказываются в другом ключе, члены палаты представителей от партии говорят о случившейся в экономике США рецессии.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Джо БайденСШАМинистерство торговли СШАВ миреБарак ОбамаЭкономика
 
 
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