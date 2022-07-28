https://ria.ru/20220728/obama-1805687495.html

Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом

Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом - РИА Новости, 28.07.2022

Обама назвал снижение ВВП США второй квартал подряд прогрессом

Бывший президент США Барак Обама на фоне данных о втором квартале снижения ВВП заявил, что в стране происходит "прогресс". РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:46

2022-07-28T18:46

2022-07-28T18:46

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сша

министерство торговли сша

в мире

барак обама

экономика

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на фоне данных о втором квартале снижения ВВП заявил, что в стране происходит "прогресс".Так он оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке нынешнего руководителя США Джо Байдена. Он заявил, что принятие предложенных норм снизит стоимость товаров и зависимость США от иностранных полупроводников.Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно. Ни Байден, ни Обама не упомянули в своих оценках рецессию. Республиканцы при этом высказываются в другом ключе, члены палаты представителей от партии говорят о случившейся в экономике США рецессии.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).

https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805651347.html

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джо байден, сша, министерство торговли сша, в мире, барак обама, экономика