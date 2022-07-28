https://ria.ru/20220728/notredame-1805581452.html

Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году

Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году - РИА Новости, 28.07.2022

Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году

Собор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:49

2022-07-28T14:49

2022-07-28T14:49

культура

новости культуры

нотр-дам (собор парижской богоматери)

франция

эммануэль макрон

новости - туризм

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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Собор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери завершились осенью 2021 года, реставрация началась зимой этого года.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам к 2024 году.

https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html

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Елена Громова

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Елена Громова

новости культуры, нотр-дам (собор парижской богоматери), франция, эммануэль макрон, новости - туризм