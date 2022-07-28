https://ria.ru/20220728/notredame-1805581452.html
Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году
Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году - РИА Новости, 28.07.2022
Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году
Собор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:49
2022-07-28T14:49
2022-07-28T14:49
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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Собор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери завершились осенью 2021 года, реставрация началась зимой этого года.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам к 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нотр-дам (собор парижской богоматери), франция, эммануэль макрон, новости - туризм
Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году
Министр культуры Франции: Нотр-Дам планируется открыть для посещений в 2024 году
ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Собор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.
"Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком. Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытия собора для богослужений и общественности", — сообщила министр агентству "Франс Пресс".
Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери завершились осенью 2021 года, реставрация началась зимой этого года.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам к 2024 году.