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Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино - РИА Новости, 28.07.2022
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Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино - РИА Новости, 28.07.2022
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:50
2022-07-28T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
протвино
владислав гордиенко
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры."В городском округе Протвино, в районе Заводского проезда, на участке площадью порядка 1500 квадратных метров был выявлен объект незавершенного строительства – недостроенное здание кафе с магазином. Строительство началось в 2010 году, однако позже было остановлено. Недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Он добавил, что в настоящее время земельный участок свободен от объекта.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), протвино, владислав гордиенко
16:50 28.07.2022
 

Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино

© Фото : пресс-служба администрации г.о. ПротвиноНедостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Протвино
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.
"В городском округе Протвино, в районе Заводского проезда, на участке площадью порядка 1500 квадратных метров был выявлен объект незавершенного строительства – недостроенное здание кафе с магазином. Строительство началось в 2010 году, однако позже было остановлено. Недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Он добавил, что в настоящее время земельный участок свободен от объекта.
"Всего на территории городского округа Протвино было выявлено 14 объектов незавершенного строительства, из них 6 самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 7 объектов, что составляет 50% от общего количества", - добавил Гордиенко.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПротвиноВладислав Гордиенко
 
 
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