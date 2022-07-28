https://ria.ru/20220728/nedostroy-1805640400.html

Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино

Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино - РИА Новости, 28.07.2022

Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино

Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:50

2022-07-28T16:50

2022-07-28T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

протвино

владислав гордиенко

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры."В городском округе Протвино, в районе Заводского проезда, на участке площадью порядка 1500 квадратных метров был выявлен объект незавершенного строительства – недостроенное здание кафе с магазином. Строительство началось в 2010 году, однако позже было остановлено. Недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Он добавил, что в настоящее время земельный участок свободен от объекта.

https://ria.ru/20220727/sklad-1805299365.html

московская область (подмосковье)

протвино

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), протвино, владислав гордиенко