Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
© Фото : пресс-служба администрации г.о. ПротвиноНедостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Протвино
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Недостроенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, предназначавшееся под кафе и магазин, снесли в городском округе Протвино Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.
"В городском округе Протвино, в районе Заводского проезда, на участке площадью порядка 1500 квадратных метров был выявлен объект незавершенного строительства – недостроенное здание кафе с магазином. Строительство началось в 2010 году, однако позже было остановлено. Недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Он добавил, что в настоящее время земельный участок свободен от объекта.
"Всего на территории городского округа Протвино было выявлено 14 объектов незавершенного строительства, из них 6 самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 7 объектов, что составляет 50% от общего количества", - добавил Гордиенко.