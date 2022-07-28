https://ria.ru/20220728/ndfl-1805475990.html

Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом

Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом - РИА Новости, 28.07.2022

Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом

Некоторые компании в РФ в будущем смогут избежать повышения НДФЛ на зарплаты сотрудников за рубежом, но наем специалистов внутри страны все равно будет для них... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:52

2022-07-28T04:52

2022-07-28T04:56

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые компании в РФ в будущем смогут избежать повышения НДФЛ на зарплаты сотрудников за рубежом, но наем специалистов внутри страны все равно будет для них более привлекательным, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.Министерство предложило ранее закрепить в Налоговом кодексе норму о том, что выплачиваемые отечественными компаниями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, будут отнесены к доходам от российских источников. Позже Минфин пояснил, что предложение не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний.В случае принятия этой нормы уехавшие за рубеж и утратившие налоговое резидентство РФ сотрудники российских компаний продолжат платить подоходный налог с зарплаты в российскую казну. Перечислять налоги за таких сотрудников будут работодатели, а ставка НДФЛ в этом случае может вырасти с 13%, которые установлены для налоговых резидентов РФ, до 30%, установленных для нерезидентов.Эксперт отметил, что предложенный подход идет вразрез с принятой на Западе практикой налогообложения дохода нерезидентов. "Россия в данном случае идет по своему собственному пути, меняя подход, существовавший многие годы", - сказал Айрапетян. "В таких юрисдикциях как, например, Великобритания и США, по общему правилу зарплата нерезидента, работающего удаленно из другой страны на местную организацию, не подлежит налогообложению в стране местонахождения работодателя", – пояснил он.Однако, по словам эксперта, за решением российских властей стоит вполне объяснимая мотивация. "Вероятно, мера Минфина направлена в первую очередь на борьбу с оттоком кадров из России", – заявил он.

https://ria.ru/20220727/ndfl-1805439011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия