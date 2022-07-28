Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/ndfl-1805475990.html
Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом
Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом
Некоторые компании в РФ в будущем смогут избежать повышения НДФЛ на зарплаты сотрудников за рубежом, но наем специалистов внутри страны все равно будет для них... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T04:52
2022-07-28T04:56
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые компании в РФ в будущем смогут избежать повышения НДФЛ на зарплаты сотрудников за рубежом, но наем специалистов внутри страны все равно будет для них более привлекательным, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.Министерство предложило ранее закрепить в Налоговом кодексе норму о том, что выплачиваемые отечественными компаниями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, будут отнесены к доходам от российских источников. Позже Минфин пояснил, что предложение не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний.В случае принятия этой нормы уехавшие за рубеж и утратившие налоговое резидентство РФ сотрудники российских компаний продолжат платить подоходный налог с зарплаты в российскую казну. Перечислять налоги за таких сотрудников будут работодатели, а ставка НДФЛ в этом случае может вырасти с 13%, которые установлены для налоговых резидентов РФ, до 30%, установленных для нерезидентов.Эксперт отметил, что предложенный подход идет вразрез с принятой на Западе практикой налогообложения дохода нерезидентов. "Россия в данном случае идет по своему собственному пути, меняя подход, существовавший многие годы", - сказал Айрапетян. "В таких юрисдикциях как, например, Великобритания и США, по общему правилу зарплата нерезидента, работающего удаленно из другой страны на местную организацию, не подлежит налогообложению в стране местонахождения работодателя", – пояснил он.Однако, по словам эксперта, за решением российских властей стоит вполне объяснимая мотивация. "Вероятно, мера Минфина направлена в первую очередь на борьбу с оттоком кадров из России", – заявил он.
https://ria.ru/20220727/ndfl-1805439011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2033c112a98632f5696f3067a1d02414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
04:52 28.07.2022 (обновлено: 04:56 28.07.2022)
 
Эксперт: ряд компаний смогут избежать повышения НДФЛ за персонал за рубежом

Эксперт Айрапетян: ряд компаний смогут не платить НДФЛ в 30% за персонал за рубежом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Некоторые компании в РФ в будущем смогут избежать повышения НДФЛ на зарплаты сотрудников за рубежом, но наем специалистов внутри страны все равно будет для них более привлекательным, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.
"Некоторые компании, конечно, смогут структурировать наем иностранных сотрудников так, чтобы избежать возникновения дополнительного НДФЛ в России, но все равно в целом наем на удаленную работу сотрудников, находящихся физически в России, станет привлекательнее с налоговой точки зрения, чем наем нерезидентов на удаленке", - заявил эксперт, комментируя новую налоговую инициативу Минфина РФ.
Министерство предложило ранее закрепить в Налоговом кодексе норму о том, что выплачиваемые отечественными компаниями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, будут отнесены к доходам от российских источников. Позже Минфин пояснил, что предложение не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний.
В случае принятия этой нормы уехавшие за рубеж и утратившие налоговое резидентство РФ сотрудники российских компаний продолжат платить подоходный налог с зарплаты в российскую казну. Перечислять налоги за таких сотрудников будут работодатели, а ставка НДФЛ в этом случае может вырасти с 13%, которые установлены для налоговых резидентов РФ, до 30%, установленных для нерезидентов.
Эксперт отметил, что предложенный подход идет вразрез с принятой на Западе практикой налогообложения дохода нерезидентов. "Россия в данном случае идет по своему собственному пути, меняя подход, существовавший многие годы", - сказал Айрапетян. "В таких юрисдикциях как, например, Великобритания и США, по общему правилу зарплата нерезидента, работающего удаленно из другой страны на местную организацию, не подлежит налогообложению в стране местонахождения работодателя", – пояснил он.
Однако, по словам эксперта, за решением российских властей стоит вполне объяснимая мотивация. "Вероятно, мера Минфина направлена в первую очередь на борьбу с оттоком кадров из России", – заявил он.
Монеты и конверты с логотипом ФНС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 20:26
Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом россиян
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала