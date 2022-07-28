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Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2022
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Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2022
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:28
2022-07-28T17:47
финляндия
швеция
безопасность
россия
нато
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на ум и настроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.
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финляндия, швеция, безопасность, россия, нато, совет безопасности рф, дмитрий медведев
17:28 28.07.2022 (обновлено: 17:47 28.07.2022)
 
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев

Медведев: очевидно, что решение Финляндии и Швеции не укрепляет безопасность в регионе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
"Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на ум и настроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
ФинляндияШвецияБезопасностьРоссияНАТОСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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