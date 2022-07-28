https://ria.ru/20220728/nato-1805657579.html

Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев

Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2022

Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев

Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:28

2022-07-28T17:28

2022-07-28T17:47

финляндия

швеция

безопасность

россия

нато

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на ум и настроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

швеция

россия

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Кирилл Волков

финляндия, швеция, безопасность, россия, нато, совет безопасности рф, дмитрий медведев