https://ria.ru/20220728/nato-1805657579.html
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2022
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:28
2022-07-28T17:28
2022-07-28T17:47
финляндия
швеция
безопасность
россия
нато
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на ум и настроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, швеция, безопасность, россия, нато, совет безопасности рф, дмитрий медведев
17:28 28.07.2022 (обновлено: 17:47 28.07.2022)
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
Медведев: очевидно, что решение Финляндии и Швеции не укрепляет безопасность в регионе