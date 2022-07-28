В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании регионального правительства в четверг принято решение обеспечить наборами школьных принадлежностей первоклассников из многодетных семей и семей с невысокими доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка.
В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего – более 40 предметов.
Губернатор региона Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.
"Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – прокомментировал эти решения Руденя.