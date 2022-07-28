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В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами - РИА Новости, 28.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220728/nabory-1805632566.html
В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами
В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами - РИА Новости, 28.07.2022
В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами
В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:21
2022-07-28T16:21
тверская область
тверская область
игорь руденя
луганская народная республика
донецкая народная республика
общество
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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании регионального правительства в четверг принято решение обеспечить наборами школьных принадлежностей первоклассников из многодетных семей и семей с невысокими доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка.В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего – более 40 предметов.Губернатор региона Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы."Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – прокомментировал эти решения Руденя.
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тверская область, игорь руденя, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество
16:21 28.07.2022
 

В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании регионального правительства в четверг принято решение обеспечить наборами школьных принадлежностей первоклассников из многодетных семей и семей с невысокими доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка.
В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего – более 40 предметов.
Губернатор региона Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.
"Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – прокомментировал эти решения Руденя.
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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