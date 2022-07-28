https://ria.ru/20220728/nabory-1805632566.html

В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами

В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами - РИА Новости, 28.07.2022

В Тверской области первоклассников обеспечат школьными наборами

В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:21

2022-07-28T16:21

2022-07-28T16:21

тверская область

тверская область

игорь руденя

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. В Тверской области к 1 сентября предоставят школьные наборы первоклассникам из многодетных семей и семей с невысокими доходами, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании регионального правительства в четверг принято решение обеспечить наборами школьных принадлежностей первоклассников из многодетных семей и семей с невысокими доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка.В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего – более 40 предметов.Губернатор региона Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы."Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – прокомментировал эти решения Руденя.

https://ria.ru/20220726/forma-1804966130.html

тверская область

луганская народная республика

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество