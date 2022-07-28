18:01 28.07.2022 (обновлено: 18:44 28.07.2022)
МВД России создало управления в Херсонской и Запорожской областях
МВД России создало временные управления в Херсонской и Запорожской областях
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На территории Херсонской и Запорожской областей начали работу Временные управления МВД России, говорится в Telegram-канале МВД Медиа.
"На территории Херсонской и Запорожской областей созданы Временные управления МВД России. <...> В июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка", — отметили там.
Территориальные органы в двух регионах еще формируются.
Сотрудники подразделений российской полиции уже приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе. Также они помогают в формировании местных ОВД.
Кроме того, организована постоянная выдача российских паспортов, ведется борьба с проявлениями экстремизма.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.