https://ria.ru/20220728/mvd-1805673482.html

МВД России создало управления в Херсонской и Запорожской областях

МВД России создало управления в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 28.07.2022

МВД России создало управления в Херсонской и Запорожской областях

На территории Херсонской и Запорожской областей начали работу Временные управления МВД России, говорится в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:01

2022-07-28T18:01

2022-07-28T18:44

специальная военная операция на украине

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

в мире

украина

запорожская область

херсонская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На территории Херсонской и Запорожской областей начали работу Временные управления МВД России, говорится в Telegram-канале МВД Медиа."На территории Херсонской и Запорожской областей созданы Временные управления МВД России. <...> В июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка", — отметили там.Территориальные органы в двух регионах еще формируются.Сотрудники подразделений российской полиции уже приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе. Также они помогают в формировании местных ОВД. Кроме того, организована постоянная выдача российских паспортов, ведется борьба с проявлениями экстремизма.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220728/aes-1805521294.html

https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html

россия

украина

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, в мире, украина, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр