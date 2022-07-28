https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html

Обвиняемый в убийстве девушки в Новосибирске назвал мотив преступления

Обвиняемый в убийстве девушки в Новосибирске назвал мотив преступления - РИА Новости, 28.07.2022

Обвиняемый в убийстве девушки в Новосибирске назвал мотив преступления

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске в суде заявил, что причиной трагедии стала ее измена и он сожалеет о случившемся. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:18

2022-07-28T12:18

2022-07-28T13:27

происшествия

таджикистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске в суде заявил, что причиной трагедии стала ее измена и он сожалеет о случившемся.Советский районный суд Новосибирска в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении молодого человека под стражу."Причина - измена, вот и все", - сказал обвиняемый журналистам в суде.По его утверждению, он якобы "очень любил" девушку, встречался с ней два года. В убийстве он, по собственным словам, раскаивается. В момент преступления он был пьян, признал молодой человек.Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города – по данным СК, он нанес жертве не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел.Ранее на распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина признается в убийстве. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож.По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке "не менее 15 ударов ножом в различные части тела". Она скончалась на месте.По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. Как выяснилось, с ноября прошлого по июнь текущего года в полицию от матери девушки на мужчину поступило три заявления.Женщина жаловалась, что знакомый дочери угрожает ей убийством и бьет. Участковые по каждому заявлению проводили проверки, по всем в итоге вынесли решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В связи с этим Следственный комитет начал свою проверку.

https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805358428.html

https://ria.ru/20220725/ubiystvo-1804686421.html

https://ria.ru/20220723/pytki-1804236149.html

таджикистан

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новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Измена, вот и все" – убийца 17-летней девушки о мотивах преступления Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестован. На видео РИА Новости он заверяет, что любил погибшую, а причиной убийства после 2 лет отношений стала измена. 2022-07-28T12:18 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область