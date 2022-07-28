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Климатолог ожидает повторения в Москве аномальной жары 2010 года - РИА Новости, 28.07.2022
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Климатолог ожидает повторения в Москве аномальной жары 2010 года
Климатолог ожидает повторения в Москве аномальной жары 2010 года - РИА Новости, 28.07.2022
Климатолог ожидает повторения в Москве аномальной жары 2010 года
Аномально жаркая погода, подобная той, что была в 2010 году, может повториться в Москве в ближайшие 10 лет, заявил руководитель прогностического центра "Метео"... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:09
2022-07-28T15:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода, подобная той, что была в 2010 году, может повториться в Москве в ближайшие 10 лет, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии."Я отдаю должное метеорологам Великобритании, которые предсказывали за 4-5 дней подобные повышения температуры. Метеорологи крайне редко рискуют давать в прогнозах значения, которые превышают рекордные значения... Здесь они рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни", - добавил климатолог.
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москва, общество, погода, россия
15:09 28.07.2022
 
Климатолог ожидает повторения в Москве аномальной жары 2010 года

Климатолог Шувалов ожидает повторения в Москве жары 2010 года в ближайшее десятилетие

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода, подобная той, что была в 2010 году, может повториться в Москве в ближайшие 10 лет, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что, в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.
"Я отдаю должное метеорологам Великобритании, которые предсказывали за 4-5 дней подобные повышения температуры. Метеорологи крайне редко рискуют давать в прогнозах значения, которые превышают рекордные значения... Здесь они рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни", - добавил климатолог.
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