https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html
США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России
США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России - РИА Новости, 28.07.2022
США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России
Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:16
2022-07-28T05:16
2022-07-28T07:41
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, заявило российское посольство в США.В среду председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров Meta* , Twitter и Telegram "усилить модерацию" контента, распространяемого испаноязычными версиями RT и Sputnik. Они выразили глубокую озабоченность "сообщениями о том, что деятельность и охват таких СМИ только возросли" на фоне ситуации на Украине.Дипломаты отметили раздраженность политиков в Вашингтоне тем, что "благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий".В посольстве выразили надежду, что подписчики российских СМИ сами в состоянии определить ценность получаемой информации без чужих подсказок. "Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры, так рьяно отстаиваемым на Капитолии", - заключили дипломаты.В июне компания Microsoft выпустила доклад, согласно которому просмотр российских информационных источников, публикующих информацию на иностранных языках, таких как Sputnik и RT, значительно возрос, несмотря на все попытки западных стран запрещать доступ к ним. Как следовало из доклада, просмотры с момента начала российской спецоперации на Украине продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями Wall Street Journal в США.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала от Запада санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html
https://ria.ru/20220708/smi-1801252565.html
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РИА Новости
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в мире, сша, россия
05:16 28.07.2022 (обновлено: 07:41 28.07.2022)
США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России
Посольство России заявило, что американские сенаторы хотят усилить модерацию RT и Sputnik
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, заявило
российское посольство в США.
В среду председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров Meta* , Twitter и Telegram "усилить модерацию" контента, распространяемого испаноязычными версиями RT и Sputnik. Они выразили глубокую озабоченность "сообщениями о том, что деятельность и охват таких СМИ только возросли" на фоне ситуации на Украине
.
"Парламентарии в свойственной им манере в очередной раз ставят все с ног на голову, усматривая в работе отечественных информагентств попытки "распространить дезинформацию", "подорвать демократию" и "посеять хаос" в Западном полушарии. Причина подобных обвинений - недовольство интересом латиноамериканской публики к объективному освещению событий в России и мире", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
Дипломаты отметили раздраженность политиков в Вашингтоне
тем, что "благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий".
В посольстве выразили надежду, что подписчики российских СМИ сами в состоянии определить ценность получаемой информации без чужих подсказок. "Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры, так рьяно отстаиваемым на Капитолии", - заключили дипломаты.
В июне компания Microsoft выпустила доклад, согласно которому просмотр российских информационных источников, публикующих информацию на иностранных языках, таких как Sputnik и RT, значительно возрос, несмотря на все попытки западных стран запрещать доступ к ним. Как следовало из доклада, просмотры с момента начала российской спецоперации на Украине продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями Wall Street Journal в США.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала от Запада санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская