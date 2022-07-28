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США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России

США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России - РИА Новости, 28.07.2022

США хотят усилить модерацию RT и Sputnik, заявило посольство России

Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T05:16

2022-07-28T05:16

2022-07-28T07:41

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, заявило российское посольство в США.В среду председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров Meta* , Twitter и Telegram "усилить модерацию" контента, распространяемого испаноязычными версиями RT и Sputnik. Они выразили глубокую озабоченность "сообщениями о том, что деятельность и охват таких СМИ только возросли" на фоне ситуации на Украине.Дипломаты отметили раздраженность политиков в Вашингтоне тем, что "благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий".В посольстве выразили надежду, что подписчики российских СМИ сами в состоянии определить ценность получаемой информации без чужих подсказок. "Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры, так рьяно отстаиваемым на Капитолии", - заключили дипломаты.В июне компания Microsoft выпустила доклад, согласно которому просмотр российских информационных источников, публикующих информацию на иностранных языках, таких как Sputnik и RT, значительно возрос, несмотря на все попытки западных стран запрещать доступ к ним. Как следовало из доклада, просмотры с момента начала российской спецоперации на Украине продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями Wall Street Journal в США.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала от Запада санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html

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