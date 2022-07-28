https://ria.ru/20220728/miss-1805688679.html
Украина призвала отстранить россиянку от участия в "Мисс Вселенная"
Украина призвала отстранить россиянку от участия в "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 28.07.2022
Украина призвала отстранить россиянку от участия в "Мисс Вселенная"
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призывают организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия, сообщило... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:52
2022-07-28T18:52
2022-07-28T21:16
в мире
украина
россия
мисс вселенная
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призывают организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия, сообщило украинское информагентство УНИАН."Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная — 2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу", — отметили там.Представительница Украины при этом призвала "забанить Россию во всем цивилизованном мире"."Это должно быть уроком как для этих "невинных людей", так и для их правительства", — заявила она.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мисс вселенная, санкции в отношении россии
18:52 28.07.2022 (обновлено: 21:16 28.07.2022)
Украина призвала отстранить россиянку от участия в "Мисс Вселенная"
Украина призвала отстранить россиянку Линникову от участия в конкурсе "Мисс Вселенная"