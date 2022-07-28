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Мэр Вашингтона заявила о критической точке в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 28.07.2022
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Мэр Вашингтона заявила о критической точке в ситуации с мигрантами
Мэр Вашингтона заявила о критической точке в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 28.07.2022
Мэр Вашингтона заявила о критической точке в ситуации с мигрантами
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриел Баузер запросила поддержку национальной гвардии для помощи с прибывающими мигрантами, сообщает NBC News со ссылкой на РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:42
2022-07-28T20:48
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Мэр американской столицы Вашингтона Мюриел Баузер запросила поддержку национальной гвардии для помощи с прибывающими мигрантами, сообщает NBC News со ссылкой на обращение, имеющееся в распоряжении телеканала. Баузер, которая руководит городом с 2015 года, отправила запрос в адрес министра обороны США Ллойда Остина и представителей президентской администрации по данному вопросу, а также обратилась к прокурору округа Колумбия.Как пишет издание, мэр указала, что прибывающие с мигрантами автобусы спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация уже достигла критической точки. Число мигрантов в американской столице оценивается в 4 тысячи при населении города порядка 700 тысяч.В 2021 году начал губернатор штата Техас Грег Эббот объявил операцию "Одинокая звезда" с размещением тысяч военных и национальной гвардии вдоль американской границы для защиты от незаконного проникновения и наделяет их правом на проведение арестов. Губернатор также стал предлагать мигрантам, уже попавшим в США, билеты в один конец до Вашингтона.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
https://ria.ru/20220714/migranty-1802531274.html
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в мире, ллойд остин, сша, вашингтон (штат), мексика
20:42 28.07.2022 (обновлено: 20:48 28.07.2022)
 
Мэр Вашингтона заявила о критической точке в ситуации с мигрантами

NBC News: мэр Вашингтона Баузер попросила помощи нацгвардии из-за наплыва мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Мэр американской столицы Вашингтона Мюриел Баузер запросила поддержку национальной гвардии для помощи с прибывающими мигрантами, сообщает NBC News со ссылкой на обращение, имеющееся в распоряжении телеканала.
Баузер, которая руководит городом с 2015 года, отправила запрос в адрес министра обороны США Ллойда Остина и представителей президентской администрации по данному вопросу, а также обратилась к прокурору округа Колумбия.
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Как пишет издание, мэр указала, что прибывающие с мигрантами автобусы спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация уже достигла критической точки. Число мигрантов в американской столице оценивается в 4 тысячи при населении города порядка 700 тысяч.
В 2021 году начал губернатор штата Техас Грег Эббот объявил операцию "Одинокая звезда" с размещением тысяч военных и национальной гвардии вдоль американской границы для защиты от незаконного проникновения и наделяет их правом на проведение арестов. Губернатор также стал предлагать мигрантам, уже попавшим в США, билеты в один конец до Вашингтона.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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В миреЛлойд ОстинСШАВашингтон (штат)Мексика
 
 
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