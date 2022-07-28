https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы - РИА Новости, 28.07.2022
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:12
2022-07-28T18:12
2022-07-28T18:12
финляндия
швеция
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нато
дмитрий медведев
политика
безопасность
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО."Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами", - сказал он журналистам.Медведев отметил, что при этом "мы должны заниматься и развитием, безусловно, своих территорий". Он добавил, что количество людей, которые переходят границу РФ с Финляндией, существенно уменьшилось, а количество грузов - уменьшилось в десятки раз."Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться. Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Северо-Атлантического альянса. В том числе я имею в виду и Калининградскую область", - добавил Медведев.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, швеция, россия, нато, дмитрий медведев, политика, безопасность
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
Медведев о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Россия сможет защитить свои интересы
СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
"Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами", - сказал он журналистам.
Медведев отметил, что при этом "мы должны заниматься и развитием, безусловно, своих территорий". Он добавил, что количество людей, которые переходят границу РФ
с Финляндией
, существенно уменьшилось, а количество грузов - уменьшилось в десятки раз.
"Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться. Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Северо-Атлантического альянса. В том числе я имею в виду и Калининградскую область", - добавил Медведев.
Постпреды стран НАТО
5 июля в присутствии глав МИД Швеции
и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.