https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html

Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы

Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы

Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:12

2022-07-28T18:12

2022-07-28T18:12

финляндия

швеция

россия

нато

дмитрий медведев

политика

безопасность

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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО."Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами", - сказал он журналистам.Медведев отметил, что при этом "мы должны заниматься и развитием, безусловно, своих территорий". Он добавил, что количество людей, которые переходят границу РФ с Финляндией, существенно уменьшилось, а количество грузов - уменьшилось в десятки раз."Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться. Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Северо-Атлантического альянса. В том числе я имею в виду и Калининградскую область", - добавил Медведев.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.

https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html

https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, швеция, россия, нато, дмитрий медведев, политика, безопасность