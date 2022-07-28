Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы - РИА Новости, 28.07.2022
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:12
2022-07-28T18:12
финляндия
швеция
россия
нато
дмитрий медведев
политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО."Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами", - сказал он журналистам.Медведев отметил, что при этом "мы должны заниматься и развитием, безусловно, своих территорий". Он добавил, что количество людей, которые переходят границу РФ с Финляндией, существенно уменьшилось, а количество грузов - уменьшилось в десятки раз."Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться. Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Северо-Атлантического альянса. В том числе я имею в виду и Калининградскую область", - добавил Медведев.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html
https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html
финляндия
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, швеция, россия, нато, дмитрий медведев, политика, безопасность
18:12 28.07.2022
 
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы

Медведев о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Россия сможет защитить свои интересы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
"Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами", - сказал он журналистам.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:37
Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев отметил, что при этом "мы должны заниматься и развитием, безусловно, своих территорий". Он добавил, что количество людей, которые переходят границу РФ с Финляндией, существенно уменьшилось, а количество грузов - уменьшилось в десятки раз.
"Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться. Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю. Но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Северо-Атлантического альянса. В том числе я имею в виду и Калининградскую область", - добавил Медведев.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:39
Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру
 
ФинляндияШвецияРоссияНАТОДмитрий МедведевПолитикаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала