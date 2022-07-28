https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html
Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 28.07.2022
Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:37
2022-07-28T17:37
2022-07-28T17:58
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СОРТАВАЛА, 28 июл - РИА Новости. Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для альянса или же пойти по умеренному пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса - или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.
https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, швеция, финляндия, нато, дмитрий медведев
17:37 28.07.2022 (обновлено: 17:58 28.07.2022)
Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев: Россия ответит на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО