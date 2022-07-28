https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:37

2022-07-28T17:37

2022-07-28T17:58

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финляндия

нато

дмитрий медведев

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СОРТАВАЛА, 28 июл - РИА Новости. Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для альянса или же пойти по умеренному пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса - или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.

https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html

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швеция

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Наталья Макарова

в мире, россия, швеция, финляндия, нато, дмитрий медведев