https://ria.ru/20220728/medvedev-1805563076.html

Медведев посетил новый диспетчерский центр аэродрома Петрозаводска

Медведев посетил новый диспетчерский центр аэродрома Петрозаводска - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев посетил новый диспетчерский центр аэродрома Петрозаводска

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в четверг начал рабочую поездку в Карелию с посещения нового командно-диспетчерского центра на... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:45

2022-07-28T13:45

2022-07-28T15:27

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Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в четверг начал рабочую поездку в Карелию с посещения нового командно-диспетчерского центра на аэродроме совместного базирования на территории аэропорта Петрозаводска.В частности, Медведев в сопровождении главы региона Артура Парфенчикова выслушал доклады об организации регионального воздушного движения и посетил диспетчерский зал. Новый центр укомплектован отечественным оборудованием, рассказали Медведеву. Ему также рассказали в целом о работе по совершенствованию системы организации воздушного движения в России, в том числе туристического. В ответ Медведев заметил, что правильным образом сформированные туристические маршруты позволят в целом увеличить число авиарейсов в северо-западных регионах страны."[Это задача], связанная с тем, чтобы правильным образом туристические маршруты сформировать, пакеты туристические сделать. Просто чтобы сделать привлекательными полеты для всех, кто хочет посмотреть на красоты Карелии. Это сделать можно, очевидно, спрос на это должен быть. Если есть какие-то нестыковки, надо этим заниматься", - заключил зампред СБ РФ.Комментируя замечание о том, что в Карелии развивается железнодорожное сообщение, Медведев обратил внимание, что "не все хотят ездить железной дорогой, многие хотели бы самолетом добираться, все-таки быстрее, хотя поезд - удобно тоже".Кроме того, Медведев из диспетчерского центра понаблюдал за посадкой истребителя.Ему рассказали, что такое же здание построено на аэродроме Бельбек в Севастополе, и пригласили его посетить. "Бельбек тоже посмотрим. Прилетим как-нибудь", - ответил замглавы СБ РФ.В ходе посещения центра политик также оставил запись в книге для почетных гостей. "Желаю всем сотрудникам Петрозаводского центра госкорпорации ОрВД успехов в их очень важной и непростой работе!" - написал Медведев. "На самом деле приятно смотреть, современное здание, хорошо, что современное оборудование, надеюсь, все будут довольны", - резюмировал он.Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения. Аэропорт расположен в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района.В 1939 году был создан одноименный с деревней военный аэродром. С момента основания и до настоящего времени он служит базой для подразделений истребительной авиации. С 1995 года Бесовец стал аэродромом совместного базирования Минобороны и Минтранса РФ, на его территории построен гражданский аэропортовый комплекс, выполняются рейсы гражданской авиации.

https://ria.ru/20220728/kareliya-1805540704.html

https://ria.ru/20220728/granitsa-1805604186.html

https://ria.ru/20220726/medvedev-1804949402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артур парфенчиков, петрозаводск, россия, финляндия, нато, безопасность