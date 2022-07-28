https://ria.ru/20220728/mali-1805471611.html

СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных

СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных

По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:56

2022-07-28T01:56

2022-07-28T01:56

в мире

мали

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на вооруженные силы Мали.Ранее связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"* группировка "Катиба Масина" взяла на себя ответственность за нападение в городе Кати, где располагается армейская база, близ столицы Мали Бамако.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220705/mirotvortsy-1800506592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мали