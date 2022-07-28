https://ria.ru/20220728/mali-1805471611.html
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных
По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:56
2022-07-28T01:56
2022-07-28T01:56
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на вооруженные силы Мали.Ранее связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"* группировка "Катиба Масина" взяла на себя ответственность за нападение в городе Кати, где располагается армейская база, близ столицы Мали Бамако.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных
AFP: на юго-западе Мали при террористических атаках погибли 15 военных и три мирных жителя