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СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных - РИА Новости, 28.07.2022
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СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных
По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:56
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в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на вооруженные силы Мали.Ранее связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"* группировка "Катиба Масина" взяла на себя ответственность за нападение в городе Кати, где располагается армейская база, близ столицы Мали Бамако.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, мали
01:56 28.07.2022
 
СМИ: в Мали при террористических атаках погибли 15 военных

AFP: на юго-западе Мали при террористических атаках погибли 15 военных и три мирных жителя

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на вооруженные силы Мали.
"По меньшей мере 15 солдат и трое гражданских лиц были убиты в результате скоординированных террористических атак в Мали", - говорится в сообщении агентства.
Ранее связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"* группировка "Катиба Масина" взяла на себя ответственность за нападение в городе Кати, где располагается армейская база, близ столицы Мали Бамако.
*Запрещенная в России террористическая организация
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