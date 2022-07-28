https://ria.ru/20220728/magaziny-1805737433.html

Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе

Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе - РИА Новости, 28.07.2022

Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе

Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе, сообщила компания на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:56

2022-07-28T23:56

2022-07-28T23:57

белоруссия

h&m

минск

гродно

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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе, сообщила компания на своей странице "ВКонтакте"."Магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе", - говорится в сообщении.Магазины H&M приостановили свою работу в Минске и Гродно с 3 марта.Ранее шведский ритейлер Hennes & Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене. Газета "Коммерсант" сообщила, что H&M продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов.H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20220728/hm-1805496216.html

белоруссия

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белоруссия, h&m, минск, гродно, в мире, швеция