Рейтинг@Mail.ru
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/magaziny-1805737433.html
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе - РИА Новости, 28.07.2022
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе, сообщила компания на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:56
2022-07-28T23:57
белоруссия
h&m
минск
гродно
в мире
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151245_0:25:3125:1783_1920x0_80_0_0_07db8f396b0d3af20051fdff7442f297.jpg
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Магазины H&amp;M возобновят работу в Белоруссии в августе, сообщила компания на своей странице "ВКонтакте"."Магазины H&amp;M в Беларуси возобновят работу в августе", - говорится в сообщении.Магазины H&amp;M приостановили свою работу в Минске и Гродно с 3 марта.Ранее шведский ритейлер Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&amp;M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене. Газета "Коммерсант" сообщила, что H&amp;M продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов.H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220728/hm-1805496216.html
белоруссия
минск
гродно
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151245_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_edf4f3fdc5de2b611c6a3b3dffa6f34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, h&m, минск, гродно, в мире, швеция
23:56 28.07.2022 (обновлено: 23:57 28.07.2022)
 
Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе

Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛоготип магазина одежды H&M
Логотип магазина одежды H&M - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Логотип магазина одежды H&M. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе, сообщила компания на своей странице "ВКонтакте".
"Магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе", - говорится в сообщении.
Магазины H&M приостановили свою работу в Минске и Гродно с 3 марта.
Ранее шведский ритейлер Hennes & Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене. Газета "Коммерсант" сообщила, что H&M продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 09:48
"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России
 
БелоруссияH&MМинскГродноВ миреШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала