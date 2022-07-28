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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 28.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:09
2022-07-28T10:09
2022-07-28T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две долговременные огневые точки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 3 бронетранспортера; 6 единиц специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что четверо украинских военнослужащих приняли решение сложить оружие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:09 28.07.2022 (обновлено: 10:18 28.07.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 45 человек и три БТР