https://ria.ru/20220728/litva-1805520384.html

Посольство России передало ноту в МИД Литвы по возможности оплаты транзита

Посольство России передало ноту в МИД Литвы по возможности оплаты транзита - РИА Новости, 28.07.2022

Посольство России передало ноту в МИД Литвы по возможности оплаты транзита

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:47

2022-07-28T11:47

2022-07-28T14:24

экономика

россия

литва

мид литвы

санкции в отношении россии

калининград

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.Как пояснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24", российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — Шяуляй-банк, который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.По его словам, это — очередной удар по калининградскому транзиту, "только с другого направления".Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, литва, мид литвы, санкции в отношении россии, калининград