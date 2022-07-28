https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805618400.html

Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей

Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей - РИА Новости, 28.07.2022

Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:47

2022-07-28T15:47

2022-07-28T15:47

общество

россия

томская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры против излишней бюрократии при получении лекарств для тяжелобольных детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что после личного приема родителей детей-инвалидов из Владимирской, Калининградской и Томской областей к Бастрыкину поступило множество обращений граждан также о проблемах обеспечения детей-инвалидов лекарствами."В связи с этим председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать в территориальных следственных органах для последующего анализа сведения, связанные с обеспечением тяжелобольных детей лекарственными препаратами. На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере", - говорится в сообщении.Кроме того, Бастрыкин поручил организовать отдельный личный прием для родителей тяжелобольных детей, имеющих проблемы с получением лекарств, из регионов с наибольшим числом, в частности, из Москвы, Подмосковья, Кемеровской, Новосибирской областей и Крыма"Председатель СК России обратился в адрес главы государства и председателя правительства РФ с просьбой обратить внимание на проблему и необходимость принятия мер, позволяющих исключить излишнюю забюрократизированность и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220726/lekarstva-1804969138.html

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792257530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, томская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)