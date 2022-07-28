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Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей - РИА Новости, 28.07.2022
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Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей
Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей - РИА Новости, 28.07.2022
Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:47
2022-07-28T15:47
общество
россия
томская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры против излишней бюрократии при получении лекарств для тяжелобольных детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что после личного приема родителей детей-инвалидов из Владимирской, Калининградской и Томской областей к Бастрыкину поступило множество обращений граждан также о проблемах обеспечения детей-инвалидов лекарствами."В связи с этим председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать в территориальных следственных органах для последующего анализа сведения, связанные с обеспечением тяжелобольных детей лекарственными препаратами. На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере", - говорится в сообщении.Кроме того, Бастрыкин поручил организовать отдельный личный прием для родителей тяжелобольных детей, имеющих проблемы с получением лекарств, из регионов с наибольшим числом, в частности, из Москвы, Подмосковья, Кемеровской, Новосибирской областей и Крыма"Председатель СК России обратился в адрес главы государства и председателя правительства РФ с просьбой обратить внимание на проблему и необходимость принятия мер, позволяющих исключить излишнюю забюрократизированность и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220726/lekarstva-1804969138.html
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общество, россия, томская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:47 28.07.2022
 
Глава СК попросил Путина повлиять на бюрократию с лекарствами для детей

Глава СК Бастрыкин попросил Путина повлиять на излишнюю бюрократию с лекарствами для детей

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры против излишней бюрократии при получении лекарств для тяжелобольных детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что после личного приема родителей детей-инвалидов из Владимирской, Калининградской и Томской областей к Бастрыкину поступило множество обращений граждан также о проблемах обеспечения детей-инвалидов лекарствами.
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"В связи с этим председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать в территориальных следственных органах для последующего анализа сведения, связанные с обеспечением тяжелобольных детей лекарственными препаратами. На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил организовать отдельный личный прием для родителей тяжелобольных детей, имеющих проблемы с получением лекарств, из регионов с наибольшим числом, в частности, из Москвы, Подмосковья, Кемеровской, Новосибирской областей и Крыма
"Председатель СК России обратился в адрес главы государства и председателя правительства РФ с просьбой обратить внимание на проблему и необходимость принятия мер, позволяющих исключить излишнюю забюрократизированность и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей", - добавляется в сообщении.
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