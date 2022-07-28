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Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 28.07.2022
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Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 28.07.2022
Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:02
2022-07-28T14:53
правительство рф
общество
михаил мурашко
михаил мишустин
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании кабмина заявил, что документ согласовали в установленном порядке, и попросил поддержать его.В рамках проекта предлагается дополнить федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" статьей, регулирующей проведение эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях, уточнили в пресс-службе Минздрава России.Документ обязывает аптеки при продаже дистанционным способом обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлили рецепт на препарат, с личностью гражданина, которому его доставили, пояснили в пресс-службе.Как поясняет Минздрав, введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в том числе, в условиях пандемии.
https://ria.ru/20220720/lekarstva-1803693437.html
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правительство рф, общество, михаил мурашко, михаил мишустин, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:02 28.07.2022 (обновлено: 14:53 28.07.2022)
 
Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании кабмина заявил, что документ согласовали в установленном порядке, и попросил поддержать его.

"Президент нам дал поручение по режиму, по правовому управлению также отработано все. Поддерживаем, да", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках проекта предлагается дополнить федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" статьей, регулирующей проведение эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях, уточнили в пресс-службе Минздрава России.
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Документ обязывает аптеки при продаже дистанционным способом обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлили рецепт на препарат, с личностью гражданина, которому его доставили, пояснили в пресс-службе.
Как поясняет Минздрав, введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в том числе, в условиях пандемии.
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Правительство РФОбществоМихаил МурашкоМихаил МишустинРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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