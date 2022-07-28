https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805571182.html

Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 28.07.2022

Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:02

2022-07-28T14:02

2022-07-28T14:53

правительство рф

общество

михаил мурашко

михаил мишустин

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании кабмина заявил, что документ согласовали в установленном порядке, и попросил поддержать его.В рамках проекта предлагается дополнить федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" статьей, регулирующей проведение эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях, уточнили в пресс-службе Минздрава России.Документ обязывает аптеки при продаже дистанционным способом обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлили рецепт на препарат, с личностью гражданина, которому его доставили, пояснили в пресс-службе.Как поясняет Минздрав, введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в том числе, в условиях пандемии.

https://ria.ru/20220720/lekarstva-1803693437.html

https://ria.ru/20220727/medikamenty-1805431074.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

правительство рф, общество, михаил мурашко, михаил мишустин, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)