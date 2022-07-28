https://ria.ru/20220728/legodya-1805453937.html

Владимир Легойда: каждая война - микромодель Армагеддона

Владимир Легойда: каждая война - микромодель Армагеддона - РИА Новости, 28.07.2022

Владимир Легойда: каждая война - микромодель Армагеддона

В День Крещения Руси об историческом выборе князя Владимира, об отношении к современному язычеству, войне и воинам, о том, что дало России православие, и могла... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:00

2022-07-28T10:00

2022-07-28T13:42

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В День Крещения Руси об историческом выборе князя Владимира, об отношении к современному язычеству, войне и воинам, о том, что дало России православие, и могла ли она быть более "европейской", об Украине, мире и будущем человечества в интервью РИА Новости рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Беседовала Ольга Липич.– Владимир Романович, в чем важность выбора, который сделал ваш небесный покровитель более тысячи лет назад, как для личности самого князя, так и для всей Руси?– Для того, чтобы судить о важности этого выбора, достаточно представить, что было бы, если Русь осталась некрещеной. Скорее всего, нашего государства не существовало бы вообще, ведь на карте Европы не осталось ни одного языческого государства. Более того, не сохранилось самой преемственности в языческой религиозной традиции, современные неоязычники – это абсолютно искусственная мировоззренческая система. Язычество исчезло навсегда, как мамонты.Если мы отрицаем выбор князя Владимира как исторически важный, то мы отрицаем самих себя, свою идентичность. Даже в советской, атеистической историографии выбор христианства князем Владимиром оценивался положительно. Национальный консенсус о значении этого выбора так силен, что его не поколебали войны и революции.– Что вам известно об отношении к святому князю Владимиру патриарха Кирилла? И как вы лично к нему относитесь?– Для верующих Русской Православной Церкви, равно как и для верующих других Православных Церквей, князь Владимир не просто исторический деятель, это святой, равный апостолам человек, который принес на нашу Землю веру, которой мы спасаемся спустя тысячелетие после его блаженной кончины. Которому мы молимся и получаем ответ.– Каковы последние данные ученых о том, как проходило Крещение Руси, обоснована ли фраза "огнем и мечом"? И как Церковь канонизирует воинов и правителей, которые так или иначе вынуждены были в своей жизни убивать?– Оставим споры о крещении "огнем и мечом" историкам. Ясно одно – заставить верить в реалиях того времени было технически невозможно, аппарата принуждения к вере попросту не было. Могу предположить, что язычество выродилось так, что у него не осталось защитников.Нет ни одного святого, который был бы канонизирован Церковью за убийство. Убийство противно человеческой природе, запрещено заповедью. У любого верующего оно вызывает нравственное отторжение. Другое дело, что Церковь никогда не призывала к отлучению от Церкви воинов, которые несли свою службу и во времена Христа, как и сейчас. Все святые воины причислены к лику святых за то, что они поднимали меч для защиты своих ближних. Ведь наш мир, поврежденный грехом, несовершенен. Приходится выбирать: либо мы применяем насилие в отношении тех, кто угрожает уничтожением нашему Отечеству и смертью – нашим близким, либо своим бездействием мы предаем на смерть и страдания всех, кто нам дорог. Церковь всегда благословляла воинский подвиг. Благочестивые воины были готовы "положить жизнь свою за други своя", а не за свое эго. Это принципиально важно.– Сейчас народы, "крещенные в Киевской купели", – Россия, Украина и Белоруссия – переживают очень сложный период. Как долго продлится особая молитва Церкви о мире на украинской земле?– Мы верим, что молитвы о мире, которые возносятся Церковью с 2014 года, будут услышаны Создателем, ведь никакая молитва не остается без ответа. Не сомнений и в том, что любой военный конфликт заканчивается миром.– Каковы последние данные о положении канонической Украинской православной церкви на фоне российской военной спецоперации? Каким видите будущее УПЦ? Возможны ли объединение с созданной на базе раскольнических структур "Православной церковью Украины", рост Украинской греко-католической церкви?– Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской Православной Церковью и подчинения ее определенной политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие еще эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы. Попыток перекроить Церковь под свои задачи было немало, но история не раз показывала их ущербность.– Не воспринимают ли в Церкви обострившееся противостояние Россия-Запад как предвестье Апокалипсиса?– Любой вооруженный конфликт верующим людям должен напоминать об Апокалипсисе. Ведь именно оскудение любви в людях, готовность убивать друг друга приближает конец времен. Каждая война – это микромодель Армагеддона.Войны являются следствием падшего состояния нашей природы, они сопровождают мир на протяжении всей его истории. Человеческий род всегда балансирует на грани конфликта, но даже если война разразилась, у христианина есть возможность явить свою любовь. Помощь беженцам, пленным, милосердие, отказ от варварских методов ведения войны. Ничто не может быть препятствием для совершения добрых дел, если человек хочет их совершать.– Исследователи творчества Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, говорят, что многие откровения он почерпнул именно в православии, в беседах с Оптинскими старцами. Если жители Запада откажутся от русской культуры и знакомства с Достоевским, что они потеряют, и что потеряем мы?– Кто на Западе знаком с творчеством Ф.М. Достоевского, никогда от него не откажется. Точно так же, кто в России знаком с творчеством западных классиков, не будет ассоциировать их с тем или иным политическим режимом.Западные политтехнологи ставят задачу дегуманизации русского человека в глазах тех широких слоев населения, которые имеют самые смутные представления о русской культуре. Они хотят, вероятно, чтобы представления о нас с вами были на уровне Средневековья, примерно, как о людях с песьими головами. А у людей с песьими головами, понятно, не может быть ни писателей, ни композиторов. Я думаю, что далеко не все на Западе согласны с таким подходом, а, кроме того, ставка на невежество всегда бьет по тем, кто такую ставку делает.– Сегодня нередко можно услышать мнения, что выбери святой князь Владимир не православное христианство, а католическое, Русь была бы более "европейской" как в межгосударственных отношениях, так и в управлении людьми, подходе к достоинству и правам человека, научно-техническому прогрессу. Что вы об этом думаете?– Смотря, что вы вкладываете в понятие "европейский". Европейская цивилизация покоится на трех китах: римское право, христианская вера и греческая философия. С этими "китами" в современной Европе, если условно связывать ее формирование с принятием католичества, далеко не все в порядке. Христианство последовательно вытесняется секуляризмом уже не первое десятилетие, римское право уступило место политической целесообразности, когда русским резидентам в Европе без суда блокировали счета, от греческой философии в европейском обиходе осталась, наверное, только терпимость к гомосексуализму. Поэтому "шкала европейскости" в последние годы очень сместилась, возможно, князь Владимир сделал не только правильный выбор, но еще и самый европейский.– Как вы думаете, почему, несмотря на распространившееся по миру христианское учение, высокий уровень знаний, уроки истории, глобализацию и неустанные призывы религиозных лидеров к миру, люди во многих точках планеты продолжают пытаться решать проблемы враждой и оружием?– К сожалению, в мире я не вижу ни достаточного распространения христианского учения, ни высокого уровня знаний, ни внимания к истории, ни такой глобализации, которая бы реально учитывала интересы всех государств, поэтому, увы, но ожидать, что человечество вдруг перестанет решать проблемы оружием, вовсе не приходится. Иногда нам кажется, что мы живем в каком-то совершенном, чуть ли не райском мире. Это опасная иллюзия, ведь совершенство мира определяется вовсе не уровнем комфорта и развития технологий. Если человек зол, невежественен и развратен, то совершенно все равно, на чем он передвигается: на телеге или на электромобиле с нулевой эмиссией углекислого газа.– Что нужно сегодня для установления прочного мира на Украине?– Церковь не дает политических прогнозов, но мы всегда свидетельствовали о том, в каком направлении надо двигаться, чтобы достичь мира и на Украине, и в своей жизни. Это путь любви к Богу, ближнему, к своему Отечеству, а как ему следовать в складывающихся вокруг нас обстоятельствах, каждый способен понять сам. Для этого у нас есть разум и совесть – глас Божий в человеке.

https://ria.ru/20220714/kreschenie-1802555523.html

https://ria.ru/20220727/upts-1805325951.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794663069.html

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791535112.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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