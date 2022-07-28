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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля - РИА Новости, 28.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля

Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:09

2022-07-28T19:09

2022-07-28T19:09

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро - на 1,03 рубля, до 61,76 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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