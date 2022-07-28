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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля - РИА Новости, 28.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля
Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:09
2022-07-28T19:09
2022-07-28T19:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро - на 1,03 рубля, до 61,76 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 60,82 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 60,82 рубля, евро — до 61,76