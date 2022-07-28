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В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий - РИА Новости, 28.07.2022
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В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий
В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий - РИА Новости, 28.07.2022
В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий
Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:55
2022-07-28T08:55
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."В результате агрессии украинского преступного режима против мирного населения Донбасса пострадали тысячи людей, в том числе дети. Самые серьёзные ранения требовали экстренной, профессиональной медицинской помощи, срочных операций, которые были проведены в Крыму", - сказала она.Как отметила сенатор, 65 детей уже прошли стационарное лечение в Крымской республиканской детской клинической больнице, 250 получили медицинскую помощь амбулаторно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220623/krym-1797526632.html
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина
08:55 28.07.2022
 
В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий

Сенатор Ковитиди рассказала о лечении в Крыму детей с освобожденных территорий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В результате агрессии украинского преступного режима против мирного населения Донбасса пострадали тысячи людей, в том числе дети. Самые серьёзные ранения требовали экстренной, профессиональной медицинской помощи, срочных операций, которые были проведены в Крыму", - сказала она.
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Как отметила сенатор, 65 детей уже прошли стационарное лечение в Крымской республиканской детской клинической больнице, 250 получили медицинскую помощь амбулаторно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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