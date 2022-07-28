https://ria.ru/20220728/krym-1805487785.html

В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий

В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий - РИА Новости, 28.07.2022

В Крыму рассказали о лечении пострадавших детей с освобожденных территорий

Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:55

2022-07-28T08:55

2022-07-28T08:55

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."В результате агрессии украинского преступного режима против мирного населения Донбасса пострадали тысячи людей, в том числе дети. Самые серьёзные ранения требовали экстренной, профессиональной медицинской помощи, срочных операций, которые были проведены в Крыму", - сказала она.Как отметила сенатор, 65 детей уже прошли стационарное лечение в Крымской республиканской детской клинической больнице, 250 получили медицинскую помощь амбулаторно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/krym-1797526632.html

https://ria.ru/20220601/otdykh-1792249763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина