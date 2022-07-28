Рейтинг@Mail.ru
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/krizis-1805673327.html
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре - РИА Новости, 28.07.2022
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре
Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:01
2022-07-28T18:06
экономика
россия
оон
украина
черное море
владимир путин
в мире
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785367552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_728f5915da144f2fcf7c8e7d96e51a30.jpg
ООН, 28 июл – РИА Новости. Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве, касаясь проблемы экспорта удобрений из РФ и с Украины.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220722/udobreniya-1804341733.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785367552_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_20252c14183ed7407130b01f073c20db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оон, украина, черное море, владимир путин, в мире, продовольствие
18:01 28.07.2022 (обновлено: 18:06 28.07.2022)
 
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре

В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре при отсутствии удобрений

© Pixabay / Peggy_Marco Фермер
Фермер - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / Peggy_Marco
Фермер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июл – РИА Новости. Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве, касаясь проблемы экспорта удобрений из РФ и с Украины.
"Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом, потому что многие страны в Африке и Латинской Америке занимаются посевом уже сейчас", - сказала Сонгве.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:38
Источник: ООН проконсультирует российские компании по экспорту удобрений
 
ЭкономикаРоссияООНУкраинаЧерное мореВладимир ПутинВ миреПродовольствие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала