18:01 28.07.2022 (обновлено: 18:06 28.07.2022)
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре
В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре при отсутствии удобрений
© Pixabay / Peggy_Marco Фермер
© Pixabay / Peggy_Marco
Фермер. Архивное фото
ООН, 28 июл – РИА Новости. Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве, касаясь проблемы экспорта удобрений из РФ и с Украины.
"Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом, потому что многие страны в Африке и Латинской Америке занимаются посевом уже сейчас", - сказала Сонгве.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.