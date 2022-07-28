https://ria.ru/20220728/krizis-1805673327.html

В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре

В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре - РИА Новости, 28.07.2022

В ООН опасаются начала продовольственного кризиса в ноябре

Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:01

2022-07-28T18:01

2022-07-28T18:06

экономика

россия

оон

украина

черное море

владимир путин

в мире

продовольствие

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве, касаясь проблемы экспорта удобрений из РФ и с Украины.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220722/udobreniya-1804341733.html

россия

украина

черное море

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экономика, россия, оон, украина, черное море, владимир путин, в мире, продовольствие