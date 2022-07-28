12:53 28.07.2022 (обновлено: 12:59 28.07.2022)
Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"
Суд в Таганроге дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"
Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Ольга Бояркина.
Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Хачунцу 4,5 года колонии строгого режима.
"Приговор - четыре года лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Бояркина.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к Хачунцу о компенсации имущественного ущерба в размере около 2,7 миллиона рублей. "(Иск) удовлетворён в полном объеме", - уточнил журналистам представитель суда.
По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Уголовное дело было передано в суд в конце прошлого года.
Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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