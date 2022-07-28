https://ria.ru/20220728/krazha-1805542085.html

Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"

Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня" - РИА Новости, 28.07.2022

Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:53

2022-07-28T12:53

2022-07-28T12:59

происшествия

таганрог

ил-86

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Ольга Бояркина.Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Хачунцу 4,5 года колонии строгого режима."Приговор - четыре года лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Бояркина.Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к Хачунцу о компенсации имущественного ущерба в размере около 2,7 миллиона рублей. "(Иск) удовлетворён в полном объеме", - уточнил журналистам представитель суда.По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Уголовное дело было передано в суд в конце прошлого года.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".

https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html

https://ria.ru/20211130/lokomotiv-1761377869.html

таганрог

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, таганрог, ил-86, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область