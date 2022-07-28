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Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня" - РИА Новости, 28.07.2022
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Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"
Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня" - РИА Новости, 28.07.2022
Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"
Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:53
2022-07-28T12:59
происшествия
таганрог
ил-86
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Ольга Бояркина.Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Хачунцу 4,5 года колонии строгого режима."Приговор - четыре года лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Бояркина.Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к Хачунцу о компенсации имущественного ущерба в размере около 2,7 миллиона рублей. "(Иск) удовлетворён в полном объеме", - уточнил журналистам представитель суда.По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Уголовное дело было передано в суд в конце прошлого года.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html
https://ria.ru/20211130/lokomotiv-1761377869.html
таганрог
россия
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происшествия, таганрог, ил-86, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область
12:53 28.07.2022 (обновлено: 12:59 28.07.2022)
 
Суд дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"

Суд в Таганроге дал четыре года колонии обвиняемому в краже из самолета "Судного дня"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя Жору Хачунца за кражу аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Ольга Бояркина.
Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Хачунцу 4,5 года колонии строгого режима.
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15 июля, 10:04
Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто
"Приговор - четыре года лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Бояркина.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к Хачунцу о компенсации имущественного ущерба в размере около 2,7 миллиона рублей. "(Иск) удовлетворён в полном объеме", - уточнил журналистам представитель суда.
По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Уголовное дело было передано в суд в конце прошлого года.
Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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ПроисшествияТаганрогИл-86РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ростовская область
 
 
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