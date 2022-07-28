https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805551558.html

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.07.2022

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в конце августа, но нагрузка на стационары будет меньше, так как нынешние штаммы переносятся легче, заявил... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:20

2022-07-28T13:20

2022-07-28T13:20

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в конце августа, но нагрузка на стационары будет меньше, так как нынешние штаммы переносятся легче, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.За последние сутки в Москве выявлены 4 477 случаев коронавируса, это максимум с февраля."Ждем в конце августа, ближе к сентябрю... Нынешние штаммы особенную настороженность не вызывают, они более заразные, чем предыдущий, но при этом более легкие, легче протекают, нагрузка на стационары значительно меньше будет", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Москве.Отвечая на вопрос, можно ли снова ожидать около 20 тысяч заболевших в день, как это было в зимнюю волну, врач ответил, что это будет зависеть от жителей города."Все от нас зависит, от того, как мы предохраняемся и вакцинируемся", - сказал Малышев.

https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327094.html

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Владимир Лаврентьев

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