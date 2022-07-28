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В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 4 477 случаев COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:30

2022-07-28T11:30

2022-07-28T11:30

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 4 477 случаев COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4 477, госпитализировано 287 человек, выздоровело 1 829 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Ранее были выявлены 3 673 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 811 574 случая коронавируса, выздоровели 2 605 879 человек, умерли 44 433 человека.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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