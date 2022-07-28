https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805517201.html
В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 4 477 случаев COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:30
2022-07-28T11:30
2022-07-28T11:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 4 477 случаев COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4 477, госпитализировано 287 человек, выздоровело 1 829 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Ранее были выявлены 3 673 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 811 574 случая коронавируса, выздоровели 2 605 879 человек, умерли 44 433 человека.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_227ffe8ebe962968e003d5a80db6bcac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек