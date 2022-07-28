https://ria.ru/20220728/kontakty-1805718260.html

Американский экс-дипломат призвал восстановить контакты с Россией

Американский экс-дипломат призвал восстановить контакты с Россией - РИА Новости, 28.07.2022

Американский экс-дипломат призвал восстановить контакты с Россией

США нужно восстановить былые контакты с Россией и приступить к выработке общей терминологии по волнующим стороны проблемам, считает бывший советник по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:02

2022-07-28T21:02

2022-07-28T21:32

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ЛА-ВИСТА (США), 28 июл — РИА Новости. США нужно восстановить былые контакты с Россией и приступить к выработке общей терминологии по волнующим стороны проблемам, считает бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картчнер, добавив, что "тот, кто сумеет подружиться с русским, станет ему другом на всю жизнь"."Я провел в Женеве десять лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями. Помимо них я вел переговоры с представителями Казахстана, Белоруссии и Украины. И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми вы становитесь друзьями на всю жизнь", — сказал Картхнер на ежегодном симпозиуме по стратегическому сдерживанию, который проходит в эти дни в штате Небраска.Выступая на панельной дискуссии, участники которой в основном негативно высказывались о России и проводимой ею внешней политике, отставной американский дипломат признался, что до сих пор состоит в дружеских отношениях со многими из своих бывших российских коллег. "Правда, сейчас я не могу с ними общаться так же много, как это делал раньше", — добавил Картчнер, который по совместительству является профессором Университета Миссури.Экс-сотрудник Госдепа провел аналогию между выстраиванием отношений США с Россией и Китаем. Так, он отметил, что реализуемая дипведомством США политика hit and run ("бей и беги"), при которой представители Госдепа зачастую совершают однодневные визиты по различным странам, не приносит должных результатов."Нам потребовалось проводить контакты с Китаем на протяжении шести лет, прежде чем эти усилия начали окупать себя с точки зрения большей прозрачности в вопросе ядерных сил. Конечно, это не та прозрачность, на которую мы надеялись. Однако, как заявил нам один из представителей властей КНР, именно наш настрой на взаимодействие убедил Пекин проявить большую транспарентность. Таким образом, нам потребовалось шесть лет — и то же самое касается России", — отметил отставной дипломат.В заключение Картчнер предложил свою формулу выстраивания будущих отношений с Россией. Она включает восстановление былых контактов и выработку "общей терминологии" по касающимся обеих стран проблемам."Это то, чем мы занимались прежде и на китайском, и на российском направлениях", — указал он, добавив, что содержание привычных для американских дипломатов политических терминов может принципиально разниться с тем, какой смысл в них вкладывают в Китае или России.

https://ria.ru/20220727/kadyrov-1805463506.html

https://ria.ru/20220319/druzhba-1779045281.html

россия

китай

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, сша