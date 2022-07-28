https://ria.ru/20220728/kommertsializatsiya-1805624009.html

В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок

В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок - РИА Новости, 28.07.2022

В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок

В вузах Ивановской области ведется активная работа по коммерциализации научных разработок студентов, сообщила первый заместитель председателя регионального... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:59

2022-07-28T15:59

2022-07-28T15:59

ивановская область

ивановская область

общество

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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. В вузах Ивановской области ведется активная работа по коммерциализации научных разработок студентов, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Дмитриева.По ее словам, Ивановская область активно сотрудничает с Фондом содействия инновациям, сейчас регион занимает 14 место в России по количеству поддержанных заявок.По его словам, это новая программа, где студенты могут заявить проекты не только по научным специальностям, например, "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", но и по креативным индустриям. Для участия во второй волне заявки подали 25 студентов.Конкурс "Студенческий стартап" проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". На конкурс могут подать заявку студенты и аспиранты, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Благодаря этому проекту студенты могут получить один миллион рублей и попробовать себя в роли предпринимателей. Важно, что средства являются невозвратным."По итогам первой волны конкурса девять участников, представляющих Ивановскую область, стали победителями и получили средства на реализацию своих проектов. Эти деньги могут быть потрачены на приобретение оборудования, оплату труда и аренду помещений для того, чтобы начать новые производства в инновационной сфере", – заключила Дмитриева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, общество, россия