https://ria.ru/20220728/kommertsializatsiya-1805624009.html
В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок
В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок - РИА Новости, 28.07.2022
В ивановских вузах работают над коммерциализацией научных студразработок
В вузах Ивановской области ведется активная работа по коммерциализации научных разработок студентов, сообщила первый заместитель председателя регионального... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:59
2022-07-28T15:59
2022-07-28T15:59
ивановская область
ивановская область
общество
россия
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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. В вузах Ивановской области ведется активная работа по коммерциализации научных разработок студентов, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Дмитриева.По ее словам, Ивановская область активно сотрудничает с Фондом содействия инновациям, сейчас регион занимает 14 место в России по количеству поддержанных заявок.По его словам, это новая программа, где студенты могут заявить проекты не только по научным специальностям, например, "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", но и по креативным индустриям. Для участия во второй волне заявки подали 25 студентов.Конкурс "Студенческий стартап" проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". На конкурс могут подать заявку студенты и аспиранты, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Благодаря этому проекту студенты могут получить один миллион рублей и попробовать себя в роли предпринимателей. Важно, что средства являются невозвратным."По итогам первой волны конкурса девять участников, представляющих Ивановскую область, стали победителями и получили средства на реализацию своих проектов. Эти деньги могут быть потрачены на приобретение оборудования, оплату труда и аренду помещений для того, чтобы начать новые производства в инновационной сфере", – заключила Дмитриева.
https://ria.ru/20220705/startap-1800486041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, общество, россия
ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. В вузах Ивановской области ведется активная работа по коммерциализации научных разработок студентов, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Дмитриева.
По ее словам, Ивановская область
активно сотрудничает с Фондом содействия инновациям, сейчас регион занимает 14 место в России
по количеству поддержанных заявок.
"Ивановские предприятия и студенты принимают активное участие в программах фонда. Так, только за 2021 год общая сумма финансирования проектов Ивановской области по всем программам Фонда составила 112,5 миллиона рублей. Это безвозмездные средства предприятиям на внедрение научных разработок. В 2022 году такая возможность появилась и у студентов в рамках конкурса "Студенческий стартап", – добавил, в свою очередь, представитель пресс-службы администрации области.
По его словам, это новая программа, где студенты могут заявить проекты не только по научным специальностям, например, "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", но и по креативным индустриям. Для участия во второй волне заявки подали 25 студентов.
Конкурс "Студенческий стартап" проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". На конкурс могут подать заявку студенты и аспиранты, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Благодаря этому проекту студенты могут получить один миллион рублей и попробовать себя в роли предпринимателей. Важно, что средства являются невозвратным.
"По итогам первой волны конкурса девять участников, представляющих Ивановскую область, стали победителями и получили средства на реализацию своих проектов. Эти деньги могут быть потрачены на приобретение оборудования, оплату труда и аренду помещений для того, чтобы начать новые производства в инновационной сфере", – заключила Дмитриева.