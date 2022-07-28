В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США
Советник главы офиса Зеленского Лещенко не исключил выдачу олигарха Коломойского США
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал Лещенко в интервью Youtube-каналу Breakfast Show.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции. Вашингтон считает коррупционной деятельность олигарха в отношении Приватбанка, который тот основал. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.
Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.