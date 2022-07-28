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В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США - РИА Новости, 28.07.2022
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В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США
В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США - РИА Новости, 28.07.2022
В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:10
2022-07-28T12:10
в мире
игорь коломойский
украина
сергей лещенко
владимир зеленский
сша
приватбанк
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование.Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции. Вашингтон считает коррупционной деятельность олигарха в отношении Приватбанка, который тот основал. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.
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в мире, игорь коломойский, украина, сергей лещенко, владимир зеленский, сша, приватбанк
12:10 28.07.2022
 
В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США

Советник главы офиса Зеленского Лещенко не исключил выдачу олигарха Коломойского США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал Лещенко в интервью Youtube-каналу Breakfast Show.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции. Вашингтон считает коррупционной деятельность олигарха в отношении Приватбанка, который тот основал. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.
Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.
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В миреИгорь КоломойскийУкраинаСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийСШАПриватБанк
 
 
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