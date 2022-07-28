https://ria.ru/20220728/kolomoyskiy-1805526858.html

В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США

В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США - РИА Новости, 28.07.2022

В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:10

2022-07-28T12:10

2022-07-28T12:10

в мире

игорь коломойский

украина

сергей лещенко

владимир зеленский

сша

приватбанк

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование.Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции. Вашингтон считает коррупционной деятельность олигарха в отношении Приватбанка, который тот основал. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.

https://ria.ru/20220728/rus-1805515750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, игорь коломойский, украина, сергей лещенко, владимир зеленский, сша, приватбанк