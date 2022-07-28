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Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла

Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:30

2022-07-28T13:30

2022-07-28T13:30

религия

справки

петр порошенко

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константинопольский патриархат

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", - говорится в объявлении об итогах заседания синода ПЦУ на ее сайте.ПЦУ в заявлении также призвала признать еретической якобы существующую в РПЦ "доктрину "русского мира".Структура под названием "Православная церковь Украины" была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

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справки, петр порошенко, украина, константинопольский патриархат, русская православная церковь, украинская православная церковь