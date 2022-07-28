Рейтинг@Mail.ru
Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220728/kirill-1805555758.html
Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла
Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:30
2022-07-28T13:30
религия
справки
петр порошенко
украина
константинопольский патриархат
русская православная церковь
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", - говорится в объявлении об итогах заседания синода ПЦУ на ее сайте.ПЦУ в заявлении также призвала признать еретической якобы существующую в РПЦ "доктрину "русского мира".Структура под названием "Православная церковь Украины" была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220605/rpts-1793331924.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, петр порошенко, украина, константинопольский патриархат, русская православная церковь, украинская православная церковь
13:30 28.07.2022
 
Украинские раскольники потребовали лишить престола патриарха Кирилла

Раскольническая Православная церковь Украины требует лишить престола патриарха Кирилла

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", - говорится в объявлении об итогах заседания синода ПЦУ на ее сайте.
ПЦУ в заявлении также призвала признать еретической якобы существующую в РПЦ "доктрину "русского мира".
Структура под названием "Православная церковь Украины" была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 21:59
Украинские раскольники претендуют на Киево-Печерскую Лавру, заявили в РПЦ
 
РелигияСправкиПетр ПорошенкоУкраинаКонстантинопольский патриархатРусская православная церковьУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала