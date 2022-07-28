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Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле - РИА Новости, 28.07.2022
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:10
2022-07-28T12:10
2022-07-28T14:35
религия
справки
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
украина
россия
киев
русская православная церковь
день крещения руси
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме, где совершит молебен святому, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, в День крещения Руси во всех храмах РПЦ в полдень будет звучать праздничный колокольный звон.Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, а также день памяти святого князя Владимира (960-1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.Традиционно на День крещения Руси проводят крестные ходы во многих странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине. В 2022 году на Украине власти установили 28 июля новый праздник – день Украинской государственности.Как отмечал в беседе с РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), учреждение украинскими властями Дня государственности 28 июля должно напомнить, что "украинская государственность возможна только на принципах христианской морали". Он также добавил, что в этом году не будет традиционного крестного хода в Киеве, в котором ранее принимали участие сотни тысяч верующих канонической УПЦ. Украинская православная церковь День крещения Руси будет отмечать совершением божественной литургии в своих храмах и монастырях.
https://ria.ru/20220717/troitsa-1803069303.html
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Крестный ход в Московском Кремле в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме, где совершит молебен святому, передает корреспондент РИА Новости.
2022-07-28T12:10
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справки, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украина, россия, киев, русская православная церковь, день крещения руси
12:10 28.07.2022 (обновлено: 14:35 28.07.2022)
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру