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Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле - РИА Новости, 28.07.2022

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:10

2022-07-28T12:10

2022-07-28T14:35

религия

справки

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

украина

россия

киев

русская православная церковь

день крещения руси

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме, где совершит молебен святому, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, в День крещения Руси во всех храмах РПЦ в полдень будет звучать праздничный колокольный звон.Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, а также день памяти святого князя Владимира (960-1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.Традиционно на День крещения Руси проводят крестные ходы во многих странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине. В 2022 году на Украине власти установили 28 июля новый праздник – день Украинской государственности.Как отмечал в беседе с РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), учреждение украинскими властями Дня государственности 28 июля должно напомнить, что "украинская государственность возможна только на принципах христианской морали". Он также добавил, что в этом году не будет традиционного крестного хода в Киеве, в котором ранее принимали участие сотни тысяч верующих канонической УПЦ. Украинская православная церковь День крещения Руси будет отмечать совершением божественной литургии в своих храмах и монастырях.

https://ria.ru/20220717/troitsa-1803069303.html

украина

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Крестный ход в Московском Кремле в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме, где совершит молебен святому, передает корреспондент РИА Новости. 2022-07-28T12:10 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украина, россия, киев, русская православная церковь, день крещения руси