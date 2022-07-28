https://ria.ru/20220728/kino-1805473774.html
В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов
В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов
Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, при этом им предложат направить в Россию счета для РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T03:13
2022-07-28T03:13
2022-07-28T05:22
культура
россия
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, при этом им предложат направить в Россию счета для последующего получения процента с показа, соответствующее предложение (запрос есть в распоряжении РИА Новости) депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры.Как указывает парламентарий в письме к министру культуры Ольге Любимовой, к нему поступают многочисленные обращения граждан, связанные с трудностями в киноиндустрии. По его словам, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов - недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката. Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката — предпринимателям не удается заместить объем фильмов, резко ушедших с экранов.Депутат заявил, что инициативу поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Политик предложил Любимовой рассмотреть предложение, назвав его "назревшим для обсуждения" вопросом.Как уточнил РИА Новости Хамзаев, предлагается разработать временный механизм показа ставшего недоступным в России западного кино, при котором Минкультуры будет выдавать прокатное удостоверение на показ и тиражирование фильма без согласования с правообладателями. При этом в будущем западный правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма "в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ", пояснил он.
https://ria.ru/20220707/kinoteatr-1800975330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество
03:13 28.07.2022 (обновлено: 05:22 28.07.2022)
В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов
Депутат Госдумы Хамзаев предложил разрешить параллельный импорт зарубежных кинокартин
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями, при этом им предложат направить в Россию счета для последующего получения процента с показа, соответствующее предложение (запрос есть в распоряжении РИА Новости) депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры.
Как указывает парламентарий в письме к министру культуры Ольге Любимовой, к нему поступают многочисленные обращения граждан, связанные с трудностями в киноиндустрии. По его словам, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов - недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката. Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката — предпринимателям не удается заместить объем фильмов, резко ушедших с экранов.
"Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России", - отмечается в запросе.
Депутат заявил, что инициативу поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Политик предложил Любимовой рассмотреть предложение, назвав его "назревшим для обсуждения" вопросом.
Как уточнил РИА Новости Хамзаев, предлагается разработать временный механизм показа ставшего недоступным в России западного кино, при котором Минкультуры будет выдавать прокатное удостоверение на показ и тиражирование фильма без согласования с правообладателями. При этом в будущем западный правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма "в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ", пояснил он.