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Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных

Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных - РИА Новости, 28.07.2022

Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных

Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:41

2022-07-28T12:41

2022-07-28T13:30

специальная военная операция на украине

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херсонская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ: батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность В районе населенных пунктов Артемовск ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. 2022-07-28T12:41 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины