https://ria.ru/20220728/kherson-1805538222.html
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных - РИА Новости, 28.07.2022
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:41
2022-07-28T12:41
2022-07-28T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 военных Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ: батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность
В районе населенных пунктов Артемовск ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
2022-07-28T12:41
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РИА Новости
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в мире, россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:41 28.07.2022 (обновлено: 13:30 28.07.2022)
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Минобороны: российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных