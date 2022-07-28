https://ria.ru/20220728/kherson-1805502593.html

В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон

В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон - РИА Новости, 28.07.2022

В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон

Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:21

2022-07-28T10:21

2022-07-28T10:22

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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россия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.В последнее время представители киевской власти неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область."Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться. Но для Зеленского жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленский, если ему прикажут британские и американские кураторы, может дать команду на контрнаступление, так как для него абсолютно неважно, сколько может погибнуть украинских солдат и мирных жителей."Зеленский стал для Украины кровавым диктатором", - подчеркнул депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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