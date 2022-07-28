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В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/kherson-1805502593.html
В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон
В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон
Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:21
2022-07-28T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.В последнее время представители киевской власти неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область."Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться. Но для Зеленского жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленский, если ему прикажут британские и американские кураторы, может дать команду на контрнаступление, так как для него абсолютно неважно, сколько может погибнуть украинских солдат и мирных жителей."Зеленский стал для Украины кровавым диктатором", - подчеркнул депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, госдума рф, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
10:21 28.07.2022 (обновлено: 10:22 28.07.2022)
 
В Госдуме предостерегли Киев от контрнаступления на Херсон

Депутат Шеремет: контрнаступление на Херсон обернется для ВСУ невосполнимыми потерями

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В последнее время представители киевской власти неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область.
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"Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться. Но для Зеленского жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленский, если ему прикажут британские и американские кураторы, может дать команду на контрнаступление, так как для него абсолютно неважно, сколько может погибнуть украинских солдат и мирных жителей.
"Зеленский стал для Украины кровавым диктатором", - подчеркнул депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияГосдума РФМихаил ШереметСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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