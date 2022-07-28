https://ria.ru/20220728/kharkov-1805625710.html

В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство

В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство - РИА Новости, 28.07.2022

В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство

На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

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россия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.Также выдача паспортов уже идет в Херсонской и Запорожской областях. Для этого в крупных населенных пунктах открыли центры выдачи документов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

харьковская область, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин