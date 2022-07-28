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В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/kharkov-1805625710.html
В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство
В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство - РИА Новости, 28.07.2022
В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство
На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.Также выдача паспортов уже идет в Херсонской и Запорожской областях. Для этого в крупных населенных пунктах открыли центры выдачи документов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html
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харьковская область, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин
16:02 28.07.2022 (обновлено: 16:31 28.07.2022)
 
В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство

В освобожденной части Харьковской области начали принимать документы на российский паспорт

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Принимать документы будут для упрощенного оформления, выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства", — сказал он.

Также выдача паспортов уже идет в Херсонской и Запорожской областях. Для этого в крупных населенных пунктах открыли центры выдачи документов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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