https://ria.ru/20220728/kamery-1805711775.html
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году
Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:24
2022-07-28T20:24
2022-07-28T20:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В ходе выступления губернатор отметил, что программа "Безопасный регион" крайне востребована среди жителей, поскольку помогает значительно снизить количество преступлений."В Подмосковье к "Безопасному региону" подключено 93 тысячи камер, из них 23 тысячи - в подъездах. В 2022-м к ним прибавится еще 20 тысяч. Новое оборудование будет наделено аналитическими возможностями. Кроме этого, более двух тысяч камер появится в местах массового пребывания людей", - отметил Воробьев.
https://ria.ru/20211125/videonablyudenie-1760788314.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев