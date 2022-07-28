https://ria.ru/20220728/kamery-1805711775.html

Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году

Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году

Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:24

2022-07-28T20:24

2022-07-28T20:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В ходе выступления губернатор отметил, что программа "Безопасный регион" крайне востребована среди жителей, поскольку помогает значительно снизить количество преступлений."В Подмосковье к "Безопасному региону" подключено 93 тысячи камер, из них 23 тысячи - в подъездах. В 2022-м к ним прибавится еще 20 тысяч. Новое оборудование будет наделено аналитическими возможностями. Кроме этого, более двух тысяч камер появится в местах массового пребывания людей", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20211125/videonablyudenie-1760788314.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев