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Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/kamery-1805711775.html
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году
Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:24
2022-07-28T20:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В ходе выступления губернатор отметил, что программа "Безопасный регион" крайне востребована среди жителей, поскольку помогает значительно снизить количество преступлений."В Подмосковье к "Безопасному региону" подключено 93 тысячи камер, из них 23 тысячи - в подъездах. В 2022-м к ним прибавится еще 20 тысяч. Новое оборудование будет наделено аналитическими возможностями. Кроме этого, более двух тысяч камер появится в местах массового пребывания людей", - отметил Воробьев.
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московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев
20:24 28.07.2022
 

Воробьев: 20 тысяч камер наблюдения установят в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкУстановка камер видеофиксации над дорогой
Установка камер видеофиксации над дорогой - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения по системе "Безопасный регион" установят в Подмосковье в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В ходе выступления губернатор отметил, что программа "Безопасный регион" крайне востребована среди жителей, поскольку помогает значительно снизить количество преступлений.
Подмосковье к "Безопасному региону" подключено 93 тысячи камер, из них 23 тысячи - в подъездах. В 2022-м к ним прибавится еще 20 тысяч. Новое оборудование будет наделено аналитическими возможностями. Кроме этого, более двух тысяч камер появится в местах массового пребывания людей", - отметил Воробьев.
Система видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 20:05Новости Подмосковья
Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей Воробьев
 
 
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