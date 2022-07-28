https://ria.ru/20220728/kamchatka-1805508717.html
В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка
В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка - РИА Новости, 28.07.2022
В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка
Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:06
2022-07-28T12:06
2022-07-28T12:06
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в туристической сфере, сообщили в пресс-службе правительства края.""Вендзор" — российская разработка, созданная при участии компании "Крылья Камчатки". В ее основе — высокочастотные датчики, с помощью которых можно отслеживать местоположение людей. Радиус действия такого гаджета — до 35 километров, точность позиционирования — от трех до 10 метров", — рассказали в пресс-службе.Система будет работать в единой сети с базовыми станциями сотовой связи, которые способны передавать данные в службы спасения либо родным и близким человека, которому необходима помощь, пояснили в правительстве."Данная инициатива сейчас имеет стратегическое значение из-за ухода спутниковой системы связи Globalstar с российского рынка", — добавили в пресс-службе. На данный момент новая разработка проходит тестирование.
https://ria.ru/20220718/kamchatka-1803161954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, камчатский край, новости - туризм, туризм, туристы
В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка
Местоположение туристов на Камчатке планируют отслеживать с помощью системы "Вендзор"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в туристической сфере, сообщили в пресс-службе правительства края.
""Вендзор" — российская разработка, созданная при участии компании "Крылья Камчатки". В ее основе — высокочастотные датчики, с помощью которых можно отслеживать местоположение людей. Радиус действия такого гаджета — до 35 километров, точность позиционирования — от трех до 10 метров", — рассказали в пресс-службе.
Система будет работать в единой сети с базовыми станциями сотовой связи, которые способны передавать данные в службы спасения либо родным и близким человека, которому необходима помощь, пояснили в правительстве.
"Данная инициатива сейчас имеет стратегическое значение из-за ухода спутниковой системы связи Globalstar с российского рынка", — добавили в пресс-службе.
На данный момент новая разработка проходит тестирование.