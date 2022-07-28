https://ria.ru/20220728/kamchatka-1805508717.html

В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка

В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка - РИА Новости, 28.07.2022

В поиске пропавших туристов на Камчатке поможет новая российская разработка

Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:06

2022-07-28T12:06

2022-07-28T12:06

туризм

технологии

камчатский край

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800035373_0:138:2884:1760_1920x0_80_0_0_e7b188edcc55e7323301c35a2dc737e7.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Камчатская компания тестирует новую систему, которая отслеживает местоположение людей, находящихся вдали от сотовой связи, ее предполагается использовать в туристической сфере, сообщили в пресс-службе правительства края.""Вендзор" — российская разработка, созданная при участии компании "Крылья Камчатки". В ее основе — высокочастотные датчики, с помощью которых можно отслеживать местоположение людей. Радиус действия такого гаджета — до 35 километров, точность позиционирования — от трех до 10 метров", — рассказали в пресс-службе.Система будет работать в единой сети с базовыми станциями сотовой связи, которые способны передавать данные в службы спасения либо родным и близким человека, которому необходима помощь, пояснили в правительстве."Данная инициатива сейчас имеет стратегическое значение из-за ухода спутниковой системы связи Globalstar с российского рынка", — добавили в пресс-службе. На данный момент новая разработка проходит тестирование.

https://ria.ru/20220718/kamchatka-1803161954.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

технологии, камчатский край, новости - туризм, туризм, туристы