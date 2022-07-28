https://ria.ru/20220728/istrebiteli-1805729773.html

Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей

Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей - РИА Новости, 28.07.2022

Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:28

2022-07-28T22:28

2022-07-28T22:51

в мире

германия

государственный департамент сша

министерство обороны сша

f-35

сша

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Германии самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 8,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.В сообщении говорится, что Германии предполагается продать 35 истребителей, относящихся к новейшему – пятому – поколению, 37 двигателей к ним, а также широкую номенклатуру боеприпасов, включая 105 ракет "воздух-воздух" AMRAAM и 75 малозаметных крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158 JASSM-ER.

https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html

германия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35, сша