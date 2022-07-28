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Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей - РИА Новости, 28.07.2022
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Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей
Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей - РИА Новости, 28.07.2022
Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:28
2022-07-28T22:51
в мире
германия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-35
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Германии самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 8,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.В сообщении говорится, что Германии предполагается продать 35 истребителей, относящихся к новейшему – пятому – поколению, 37 двигателей к ним, а также широкую номенклатуру боеприпасов, включая 105 ракет "воздух-воздух" AMRAAM и 75 малозаметных крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158 JASSM-ER.
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в мире, германия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35, сша
22:28 28.07.2022 (обновлено: 22:51 28.07.2022)
 
Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей

Пентагон: Госдеп одобрил продажу ФРГ 35 истребителей F-35 на сумму 8,4 миллиарда долларов

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockАмериканские истребители F-35
Американские истребители F-35
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Американские истребители F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Германии самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 8,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
В сообщении говорится, что Германии предполагается продать 35 истребителей, относящихся к новейшему – пятому – поколению, 37 двигателей к ним, а также широкую номенклатуру боеприпасов, включая 105 ракет "воздух-воздух" AMRAAM и 75 малозаметных крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158 JASSM-ER.
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В миреГерманияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-35США
 
 
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