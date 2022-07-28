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"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок
"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок - РИА Новости, 28.07.2022
"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок
Кураторов выставок иногда сравнивают с режиссерами и называют соавторами художников. Что входит в их обязанности, должны ли они разбираться во всех направлениях живописи и как тут поможет опыт волонтера, кассира или смотрителя музея. И почему если выставка не понравилась – это хорошо.
2022-07-28T12:00
2022-07-28T12:00
2022-07-28T12:00
бери и делай
подкаст
искусство
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"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок
Кураторов выставок иногда сравнивают с режиссерами и называют соавторами художников. Что входит в их обязанности, должны ли они разбираться во всех направлениях живописи и как тут поможет опыт волонтера, кассира или смотрителя музея. И почему если выставка не понравилась – это хорошо.
audio/mpeg
"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок
Кураторов выставок иногда сравнивают с режиссерами и называют соавторами художников. Что входит в их обязанности, должны ли они разбираться во всех направлениях живописи и как тут поможет опыт волонтера, кассира или смотрителя музея. И почему если выставка не понравилась – это хорошо.
audio/mpeg
Чем отличается независимый куратор от институционального (и что вообще это значит), где учат таких специалистов и из чего складывается их доход - рассказывает сотрудница одного из старейших в мире музеев науки и технологий, куратор выставок Полина Куприна. Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, искусство, аудио
"Надо отличать искусство от фигни". Кто такой куратор выставок
Кураторов выставок иногда сравнивают с режиссерами и называют соавторами художников. Что входит в их обязанности, должны ли они разбираться во всех направлениях живописи и как тут поможет опыт волонтера, кассира или смотрителя музея. И почему если выставка не понравилась – это хорошо.