09:48 28.07.2022 (обновлено: 13:18 28.07.2022)
"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России
"Коммерсантъ" узнал о планах H&M продать российскую сеть магазинов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, ретейлер выставил на продажу права аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России, срок их действия — минимум до 2030-х годов. Также планируют продать распределительный центр площадью около 58 тысяч квадратных метров и запасы товаров на 30 недель, общую стоимость которых оценивают в 210 миллионов долларов.
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Среди возможных покупателей собеседник "Ъ" называет компанию Melon Fashion Group, владеющую брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группу "Спортмастер".
Однако эксперты, опрошенные журналистами, напомнили, что новые владельцы столкнутся с последствиями решения шведской компании уйти с рынка. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, "если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, <…> придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений".
Ранее H&M объявила об уходе из России. Компания планировала провести финальную распродажу, но впоследствии стало известно, что магазины временно откроют в августе, а вещи будут продавать по полной цене.