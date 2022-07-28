https://ria.ru/20220728/hm-1805496216.html

"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России

"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России - РИА Новости, 28.07.2022

"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России

Шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:48

2022-07-28T09:48

2022-07-28T13:18

экономика

россия

h&m

спортмастер

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.По информации СМИ, ретейлер выставил на продажу права аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России, срок их действия — минимум до 2030-х годов. Также планируют продать распределительный центр площадью около 58 тысяч квадратных метров и запасы товаров на 30 недель, общую стоимость которых оценивают в 210 миллионов долларов.Среди возможных покупателей собеседник "Ъ" называет компанию Melon Fashion Group, владеющую брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группу "Спортмастер".Однако эксперты, опрошенные журналистами, напомнили, что новые владельцы столкнутся с последствиями решения шведской компании уйти с рынка. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, "если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, <…> придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений".Ранее H&M объявила об уходе из России. Компания планировала провести финальную распродажу, но впоследствии стало известно, что магазины временно откроют в августе, а вещи будут продавать по полной цене.

https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, россия, h&m, спортмастер