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"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России - РИА Новости, 28.07.2022
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"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России
"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России - РИА Новости, 28.07.2022
"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России
Шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:48
2022-07-28T13:18
экономика
россия
h&m
спортмастер
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Шведская компания H&amp;M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.По информации СМИ, ретейлер выставил на продажу права аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России, срок их действия — минимум до 2030-х годов. Также планируют продать распределительный центр площадью около 58 тысяч квадратных метров и запасы товаров на 30 недель, общую стоимость которых оценивают в 210 миллионов долларов.Среди возможных покупателей собеседник "Ъ" называет компанию Melon Fashion Group, владеющую брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группу "Спортмастер".Однако эксперты, опрошенные журналистами, напомнили, что новые владельцы столкнутся с последствиями решения шведской компании уйти с рынка. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, "если речь идет о продаже всей российской структуры H&amp;M, &lt;…&gt; придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений".Ранее H&amp;M объявила об уходе из России. Компания планировала провести финальную распродажу, но впоследствии стало известно, что магазины временно откроют в августе, а вещи будут продавать по полной цене.
https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html
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экономика, россия, h&m, спортмастер
09:48 28.07.2022 (обновлено: 13:18 28.07.2022)
 
"Ъ": H&M ищет покупателя для бизнеса в России

"Коммерсантъ" узнал о планах H&M продать российскую сеть магазинов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов, включая товары в магазинах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, ретейлер выставил на продажу права аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России, срок их действия — минимум до 2030-х годов. Также планируют продать распределительный центр площадью около 58 тысяч квадратных метров и запасы товаров на 30 недель, общую стоимость которых оценивают в 210 миллионов долларов.
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Среди возможных покупателей собеседник "Ъ" называет компанию Melon Fashion Group, владеющую брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группу "Спортмастер".
Однако эксперты, опрошенные журналистами, напомнили, что новые владельцы столкнутся с последствиями решения шведской компании уйти с рынка. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, "если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, <…> придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений".
Ранее H&M объявила об уходе из России. Компания планировала провести финальную распродажу, но впоследствии стало известно, что магазины временно откроют в августе, а вещи будут продавать по полной цене.
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