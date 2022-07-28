Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/himars-1805593988.html
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS
Обстрел города Ирмино 27 июля со стороны украинских войск велся из РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает представительство Луганской Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:02
2022-07-28T15:06
специальная военная операция на украине
украина
в мире
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Обстрел города Ирмино 27 июля со стороны украинских войск велся из РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Ирмино 27 июля с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу выпущено две ракеты M31 GMLRS. В результате обстрела разрушен один жилой дом и четыре дома получили повреждения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, луганская народная республика, сцкк
15:02 28.07.2022 (обновлено: 15:06 28.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS

В ЛНР заявили, что ВСУ вели обстрел Ирмино 27 июля из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Обстрел города Ирмино 27 июля со стороны украинских войск велся из РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Ирмино 27 июля с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу выпущено две ракеты M31 GMLRS. В результате обстрела разрушен один жилой дом и четыре дома получили повреждения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала