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ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS
Обстрел города Ирмино 27 июля со стороны украинских войск велся из РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает представительство Луганской Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:02
2022-07-28T15:02
2022-07-28T15:06
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Обстрел города Ирмино 27 июля со стороны украинских войск велся из РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Ирмино 27 июля с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу выпущено две ракеты M31 GMLRS. В результате обстрела разрушен один жилой дом и четыре дома получили повреждения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, луганская народная республика, сцкк
15:02 28.07.2022 (обновлено: 15:06 28.07.2022)
ВСУ обстреляли Ирмино 27 июля из HIMARS
В ЛНР заявили, что ВСУ вели обстрел Ирмино 27 июля из HIMARS